Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Siirt-Kurtalan yolu Şeyh Ebulvefa Camisi yakınında 39 AU 900 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Beştaş'a (80) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beştaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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