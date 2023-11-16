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        Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:47
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        Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hüseyin A. (28) idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, Elmadalı köyünün Karaca Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüs, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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