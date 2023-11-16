Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin A. (28) idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, Elmadalı köyünün Karaca Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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