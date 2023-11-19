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        Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:28
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        Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

        Lokman Şen'in kullandığı 16 AER 972 otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, araç içerisinden çevredekiler tarafından çıkarıldı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şen, AA muhabirine kazadan yara dahi almadan kurtulmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kaç takla attığımı bilmiyorum. Emniyet kemeri bağlıydı. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyormuş." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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