Siirt'te fırtına nedeniyle güneş enerjisi panelinin düştüğü konteynerde 2 işçi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Özel bir şirket tarafından güneş enerjisi paneli kurulumu yapılan Yayıkdere köyü Akçalı mezrasında fırtına etkili oldu.
Bu sırada şantiyenin üzerine güneş panellerinin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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