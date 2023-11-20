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        Siirt'te fırtına nedeniyle güneş enerjisi panelinin düştüğü konteynerde 2 işçi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:09
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        Siirt'te fırtına nedeniyle güneş enerjisi panelinin düştüğü konteynerde 2 işçi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Özel bir şirket tarafından güneş enerjisi paneli kurulumu yapılan Yayıkdere köyü Akçalı mezrasında fırtına etkili oldu.

        Bu sırada şantiyenin üzerine güneş panellerinin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçiler Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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