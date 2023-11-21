Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 8 vatandaşın içinde bulunduğu minibüs ile 6 araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.