Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 8 vatandaşın içinde bulunduğu minibüs ile 6 araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.
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