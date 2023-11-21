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        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

        Siirt'in Eruh ilçesi yakınlarında, kar nedeniyle yolda kalan 10 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:27
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        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesi yakınlarında, kar nedeniyle yolda kalan 10 araç kurtarıldı.

        Siirt Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siirt-Şırnak kara yolunun Eruh ilçesindeki Birini Tepesi mevkisinde kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Kar lastiği takılı olmayan 10 aracın yolda kaldığı, araçların bölgeye yönlendirilen Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz, teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Fedakarca çalışan ekiplerimize kolaylıklar dileriz. Araçlarınıza mevsim koşullarına uygun kar lastiği takmayı ve zincir, takoz, çekme halatı bulundurmayı unutmayın. Bu kurallara uyum, sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için hayati önem taşıyor."

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