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        Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 04:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 04:19
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        Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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