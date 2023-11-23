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        GÜNCELLEME - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 05:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 06:49
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        GÜNCELLEME - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

        Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

        Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

        Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

        Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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