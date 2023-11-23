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        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:06
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        GÜNCELLEME 3 - Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

        Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

        Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

        Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

        Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

        Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - 3 kişi gözaltına alındı

        Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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