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        Siirt'te öğrenciler "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşüne katıldı

        Siirt'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:20
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        Siirt'te öğrenciler "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşüne katıldı
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        Siirt'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, il Sağlık Müdürlüğü önünden başlayarak Güres Caddesi istikametinden 2 nolu sahaya kadar yürüdü.

        Etkinliğe katılanlar öğrenciler "Sağlık için harekete geç" yazılı pankartlar taşıdı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İbrahim Teğin, 10 Mayıs'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak amacıyla Sağlık İçin Hareket Et Günü olarak belirlendiğini söyledi.

        Öğrencilerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Teğin, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

        Etkinliğe, kurum yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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