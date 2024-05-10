Siirt'te öğrenciler "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşüne katıldı

Etkinliğe, kurum yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İbrahim Teğin, 10 Mayıs'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak amacıyla Sağlık İçin Hareket Et Günü olarak belirlendiğini söyledi.

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