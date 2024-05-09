Siirt'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü

Olay, dün gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi mevkisindeki çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen Ayetullah M. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aslan, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Yayıklı köyünde toprağa verildi.

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