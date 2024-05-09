Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Nihat Aslan (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Nihat Aslan (50), hayatını kaybetti.

        Olay, dün gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi mevkisindeki çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen Ayetullah M. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aslan, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Yayıklı köyünde toprağa verildi.

        Gözaltına alınan kamyon şoförü Ayetullah M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Siirt'te su samuru görüntülendi
        Siirt'te su samuru görüntülendi
        Siirt'te "çantalı uyku tulumu''na tasarım tescil belgesi verildi
        Siirt'te "çantalı uyku tulumu''na tasarım tescil belgesi verildi
        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı hükümlü yakalandı
        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı hükümlü yakalandı
        Annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık Armağan hayatını...
        Annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık Armağan hayatını...
        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada (2)
        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada (2)