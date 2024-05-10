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        Siirt'te tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:26
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        Siirt'te tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Baykan'daki uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı tırı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilo 330 gram metamfetamin bulundu.

        İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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