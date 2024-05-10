Siirt'te tırda 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İran uyruklu H.C. gözaltına alındı, diğer yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Baykan'daki uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı tırı durdurdu.

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