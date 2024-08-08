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        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:43
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        Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Siirt-Baykan yolu Çaykaya köyü mevkisinde A.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen M.D.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile P.E ve M.S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.S.K, kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Diğer yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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