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        Siirt Belediyesine usulsüz alındıkları gerekçesiyle 35 kişinin iş akdi feshedildi

        Siirt Belediyesi bünyesindeki şirkette yakın zamanda işe başlatılan 35 kişinin sözleşmelerinin, usulsüz olduğu gerekçesiyle sona erdirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:47
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        Siirt Belediyesine usulsüz alındıkları gerekçesiyle 35 kişinin iş akdi feshedildi
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        Siirt Belediyesi bünyesindeki şirkette yakın zamanda işe başlatılan 35 kişinin sözleşmelerinin, usulsüz olduğu gerekçesiyle sona erdirildiği bildirildi.

        İçişleri Bakanlığınca 29 Ocak'ta görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

        Söz konusu kişilerin işe alımında "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmadığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı aktarılan açıklamada, bu süreçte "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

        İşe alımda tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 35 kişinin Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketiyle olan iş sözleşmelerinin feshedildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İşe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu, bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği belirlenmiştir. DEM Parti'li bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de beden işçisi olarak usulsüz şekilde işe alındığı kayıtlara geçmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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