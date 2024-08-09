Siirt'te işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı

Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Girişimci Destek Programı" anlatıldı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, oda konferans salonunda düzenlenen programda, işletmelere ve girişimci adaylarına KOSGEB tarafından verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

Destek üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını dile getiren Erkılıç, 2024 yılının 2. çağrı başvurularının 1 ile 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini aktardı.

Desteklerden yararlanma çağrısında bulunan Erkılıç, şunları kaydetti: "İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 oranında destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine, teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor. Destek verilen sektörler ise imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme alanları olacak. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak."