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        Siirt'te işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı

        Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Girişimci Destek Programı" anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:46
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        Siirt'te işletmelere KOSGEB destekleri anlatıldı
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        Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Girişimci Destek Programı" anlatıldı.

        KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, oda konferans salonunda düzenlenen programda, işletmelere ve girişimci adaylarına KOSGEB tarafından verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

        Destek üst limitin 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını dile getiren Erkılıç, 2024 yılının 2. çağrı başvurularının 1 ile 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini aktardı.

        Desteklerden yararlanma çağrısında bulunan Erkılıç, şunları kaydetti:

        "İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 oranında destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine, teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor. Destek verilen sektörler ise imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme alanları olacak. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak."

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan da desteklerin yatırımcı ve girişimci adaylar için büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, oda olarak KOBİ'lere her türlü desteği vereceklerini aktardı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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