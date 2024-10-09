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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı

        Siirt'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:25
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı
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        Siirt'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı.

        Siirt çevre yolunda 70 bin metrekare alanda inşaatı süren 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası, ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine yükseltilebilecek.

        Bina oturma alanı 20 bin 619 metrekare, toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alanda "akıllı hastane" modeliyle inşaatına devam edilen ve yatay mimari anlayışıyla projelendirilen hastane, izolatör katı ve bodrum katıyla birlikte 7 kattan oluşacak.

        Afet zamanlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürmesi hedeflenen ve kentin yanı sıra bölgenin sağlık alanındaki önemli ihtiyacını karşılayacak hastane, 225'i kapalı olmak üzere 884 araçlık otoparka sahip olacak.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AA muhabirine, birinci derece deprem bölgesinde yer alan kentin dirençli hale getirmenin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Yeni hastanenin depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini bildiren Gül, burada enjeksiyon ve fore kazık çalışmalarının yanı sıra binada deprem izolatörlerinin kullanıldığını belirtti.

        Gül, "Bütün binaları da depreme göre yaparsak gelecekte bir sıkıntı yaşamayız. Özellikle yatay mimariyi çok önemsiyoruz. Hastane binamız bu açıdan bölgenin en güvenilir binalarından biri olacaktır. Hastane bütün bölgeye hitap edecek. Şimdiden Siirt'e hayırlı olsun." diye konuştu.

        - "Depremde burası güvenli liman olacak"

        Yüklenici firma proje müdürü Mithat Demircan da 6 bin 666 enjeksiyon delgisinin ardından 1634 fore kazık kullanılan hastane inşaatında önemli bir mesafe katettiklerini söyledi.

        Projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 54'e ulaştığını ve 386 deprem izolatörünün kullanıldığını belirten Demircan, "Deprem esnasında izolatörler binayı koruyacaktır. Çünkü deprem izolatörlerinin deplasman hareketi dediğimiz 28 santim sağa sola, ileri geri hareket etme durumu var. Deprem esnasında buradaki hizmetler devam edecek. Depremde burası güvenli liman olacak." ifadelerini kullandı.

        Yapılan binaların deprem veya diğer afetlere karşı dayanıklı olmasının herkesin ana görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Demircan, hastane projesinin de bu anlayışla yapıldığını anlattı.

        Demircan, sözleşmeye göre binanın tamamlanma tarihinin 26 Mart 2026 olduğunu bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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