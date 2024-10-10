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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:24
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle buluştu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle bir araya geldi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Eminoğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette, Siirt'te gençlik ve spor yatırımları ile gençler için yapılacak projeler ele alındı.

        Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi atölyelerini ziyaret etti, sporcu ve kursiyerlere spor ve eğitime yönelik tavsiyelerde bulundu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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