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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı bölgesinde çıkan anız yangını söndürüldü

        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:15
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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı bölgesinde çıkan anız yangını söndürüldü
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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

        Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aktaş köyü mevkisine de sıçrayan yangına müdahaleye İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'lar da destek verdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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