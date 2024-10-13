Heyelan nedeniyle oluşan dalgaların sürüklediği kamyonet Botan Çayı'nda aranıyor

Siirt'in Zorkaya köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan dalgaların Botan Çayı'na sürüklediği kamyonetin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ömer Akyüzlü, dün arkadaşlarıyla piknik yapmak için Botan Çayı'nın Zorkaya köyü mevkisine gitti.

Akyüzlü ve beraberindekilerin bulundukları bölgede, akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının Botan Çayı'na düşmesi sonucu oluşan dalgalar kıyıya vurdu.

Akyüzlü'nün kamyoneti ve piknik yaptıkları bazı malzemeler çaya sürüklenerek, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çayda kaybolan kamyonetin bulunması için başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Çalışmaları takip eden Ömer Akyüzlü, AA muhabirine, üç arkadaşıyla dün çay kenarında piknik yaptıklarını saat 22.00 sıralarında yamaçtan kopan kaya parçalarının hızla çaya düşmeye başladığını söyledi.

Akyüzlü, "Mangal yaktığımız esnada büyük bir gürültü duyduk. O esnada dağdan kayaların koptuğunu gördük. O yıkılma anı ile kaçmamız bir oldu. Heyelanın etkisiyle oluşan dalgalar kıyıya vurdu. Dalgalardan kaçarak kurtulduk. Her şey birkaç saniyede oldu. Kamyonet sürüklendi, tüm malzemelerimiz gitti. Daha önce de bu bölgede iki obruk oluşmuştu." dedi.