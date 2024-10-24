Siirt'te 30. Bölge UMKE Tatbikatı düzenlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde, 4 ilden ekiplerin katılımıyla 30. Bölge UMKE Tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirciler köyü bölgesinde, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'dan UMKE, AFAD, Jandarma, İHH, Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ve Eruh Belediyesi ekiplerinin katılımıyla üç gün süren tatbikat sona erdi.

Tatbikatta 26 çadır kuruldu, 46 araç tahsis edildi ve 357 personel görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bölgede meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ayak amputasyonu olan bir hasta, İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.