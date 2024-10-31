Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Baykan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Cefan Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, aynı aileden Y.K. ve A.K. silahla, G.K. çenesine dipçikle vurulması sonucu yaralandı.

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