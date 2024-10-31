Siirt'te sürücülere yönelik eğitim semineri düzenlendi

Seminerde trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı rolleri anlatan Duman, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış şekli, güvenli sürüş teknikleri ve maddi hasarlı kaza raporu düzenlemesinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.​​​​​​​​​​​​​​

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Mimar Sinan Duman, yaptığı sunumda, daha önce motosiklet ve okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen eğitimlerin farklı meslek gruplarıyla devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.