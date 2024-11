MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Dünya ciddi bir sınav verirken fitnecilere feda edilecek ne yurdumuz ne devletimiz ne de bir tek insanımız vardır." dedi.

MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Siirt, Batman ve Şırnak'tan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, burada sergiledikleri iradenin hudutları aşan bir irade, ortaya çıkan ruhun da birlik ve beraberlik ruhu olduğunu söyledi.

Türk milletinin birliğinin sadece Türk dünyasını değil, İslam dünyasını da ilgilendirdiğini belirten Osmanağaoğlu, Türk devletinin dirliğinin sadece Türk-İslam dünyasının değil tüm insanlığın nizamı ve huzuru olduğunu söyledi.

Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihin yüklediği sorumluluklar, reddedilemeyecek sorumluluklardır. Dünya ciddi bir sınav verirken fitnecilere feda edilecek ne yurdumuz ne devletimiz ne de bir tek insanımız vardır. Teröristle ve terörizmle mücadele arasındaki farkı idrak edemeyenler bu mücadeledeki saflığı, berraklığı ve kararlılığı anlayamayacaktır. Türk milletinin birliği, Türk devletinin dirliği için elini değil gövdesini ortaya koymaya hazır olan ülküdaşlarımı anlamak istemeyeceklerdir. Hayatının her aşamasında Türklüğü haykıran, ömrünün her döneminde Türk milletine olan sadakatini gösteren, siyasetinin her merhalesinde, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek oyun üzerine oyun bozan ve oyun kuran liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi anlamamakta ısrar edeceklerdir. Anlamak, görmek ve duymak istemeyenlere inat bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ihanet barınamaz. Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde Tük milletinin ülküleri yeşerir. MHP'nin olduğu yerde yanlış olmaz, oyun olmaz. MHP'nin olduğu yerde yetimlerin yürek yaraları sarılır, mazlumların hakkı savunulur, milletin onuru yüceltilir. Bunun aksini iddia eden milli doğuş ve doğruluş yolunun dikenleridir. Bu gerçekleri inkar edenler yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanlardır."