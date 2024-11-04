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        Siirt'te silahlı saldırıda ölen avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi kütüphanede yaşatılacak

        Siirt Barosunca bir okula kazandırılan kütüphaneye, kentte 9 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:20
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        Siirt'te silahlı saldırıda ölen avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi kütüphanede yaşatılacak
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        Siirt Barosunca bir okula kazandırılan kütüphaneye, kentte 9 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi verildi.

        Kentte 2 Kasım 2015'te düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Okur'un adının yaşatılması için Atatürk Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturuldu.

        Kütüphanenin açılışında konuşan Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşının adının bu okulda yaşatılacağını söyledi.

        Okur'a Allah'tan rahmet dileyen Alptekin, "Daha önce hep anma etkinlikleri yapıyorduk ancak merhum Mehmet Nezir Okur'un adını yaşatmak için bu proje ile yola çıktık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler sonucu bu okulda kütüphane ve okuma salonu yapmayı uygun gördük. Okulumuza da bu güzel eseri kazandırdık. Kütüphane ve okuma salonunun yapımında emek sarf eden okul idaresi ve öğretmenler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Açılışın ardından ailesi ve meslektaşları Mehmet Nezir Okur'un Şeyh Musa Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

        Programa, Siirt Barosuna üye avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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