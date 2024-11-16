Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kurum binasında düzenlenen program 5 gün sürdü.

        Programda, aile içi çatışma, boşanma sürecinin yönetimi, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve sosyal hizmet çalışmaları, sosyal hizmette davranış dinamiklerini değerlendirme, bağımlılık ve bağımlılığa ilişkin sosyal hizmet müdahaleleri, travma ve travma ile baş etme, çok kültürlülük ve entegrasyon ve sosyal hizmette çözüm odaklı yaklaşım konuları ele alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, eğitim programının çok verimli geçtiğini belirtti.

        Desteklerinden dolayı Bakanlığa ve eğitimcilere teşekkür eden Sidar, eğitim programlarının meslek elemanlarının kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi

        Benzer Haberler

        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak i...
        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak i...
        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi
        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi
        Siirt'te köprü ve menfez çalışmaları sürüyor
        Siirt'te köprü ve menfez çalışmaları sürüyor
        Siirt'te polisin takibi ile yakalanan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli...
        Siirt'te polisin takibi ile yakalanan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli...