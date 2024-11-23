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        Buse Öğretmen, Herekol Dağı eteklerindeki okulda çocukları geleceğe hazırlıyor

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıftaki 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:25
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        Buse Öğretmen, Herekol Dağı eteklerindeki okulda çocukları geleceğe hazırlıyor
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıftaki 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

        Antalya'da yaşayan ve iki yıl önce Herekol Dağı eteklerindeki köye atanan 26 yaşındaki Buse öğretmen, aynı okulda ücretli anasınıfı öğretmeni eşi Ahmet Berkem Canat'la, çocuklara eğitim veriyor.

        Her sabah erken saatlerde okula gelerek sobayı yakmakla işe başlayan Buse Canat, sonbahar ve kış mevsimlerinin soğuk geçtiği köyde öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor.

        Eşinin desteğiyle okulun su sorununu çözdükten sonra okulun içi ve dışında gerekli tadilat, bakım ve boyama çalışmalarını yapan Canat, öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler yapıyor, ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        - "Burada elimden gelenin fazlasını yapacağım"

        Buse Canat, AA muhabirine, aslen Malatyalı olduğunu ancak Antalya'da doğup büyüdüğünü belirterek, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 2 yıl önce köye atandığını anımsatan Canat, köy hayatını hiç bilmeyen biri olarak atandığı sırada değişik duygular yaşadığını dile getirdi.

        Canat, "Herekol Dağı'nın eteklerindeki bir köye atandığımı öğrenince şaşırdım. Şartlara alışık değildim, imkanlarını bilmiyordum. Çocuklarla vakit geçirdikten sonra köye alışmaya başladık." dedi.

        Çok sevdiği öğrencilerine en iyi ortamı hazırlamaya gayret gösterdiğini kaydeden Canat, bunun için her fırsatı değerlendirdiğini anlattı.

        Köye atandığında okulun su sorununun olduğunu belirten Canat, şunları kaydetti:

        "Su problemini çözmek için çok uğraştık. Bunu çözdükten sonra okulumuzu boyattık ve okulu çocuklar için daha elverişli hale getirmeye çalıştık. Şu an okul açısından problemimiz yok, imkanlarımız güzel. Akıllı tahtamız geldi ama maalesef köyümüzün altyapısı olmadığı için internet hattı çekmiyor. Akıllı tahtayı, cep telefonu internetimize bağlayarak kullanıyoruz. Böylece çocuklarımız ve bizim için görsel ve işitsel açısından dersler daha verimli geçiyor. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapabiliriz. Bizim çocuklarımız. Onların en iyi yerlere gelmesi için çabalamaya devam edeceğiz."

        Canat, ilk atandığında şüphe ve tedirginliklerle geldiği köyden ileride ayrılması durumunda çok üzüleceğini dile getirdi.

        Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Canat, "Öğretmenlik bence sadece bir meslekten ibaret değil. Artık bir yerden sonra öğrencilere anne baba gibi oluyorsunuz. Ben onları öğrencilerim değil çocuklarım gibi görüyorum. Öğrencilerimin buradan mezun olup liseyi ve üniversiteyi bitirip bir yerlere geldiğini görmek beni çok mutlu eder. Bunun için burada elimden gelenin fazlasını yapacağım." diye konuştu.

        - "Köyümüz de çocuklarımız da güzel"

        Ahmet Berkem Canat da eşinin atanmasının ardından onu yalnız bırakmamak için işini bırakıp Pervari'ye geldiğini bildirdi.

        Okulun en iyi eğitim ortamına kavuşması için çabaladıklarını ifade eden Canat, "Burada çok mutluyuz. Köyümüz de çocuklarımız da güzel. Çocuklarımızla birlikte burada bir aile gibi olduk." diye konuştu.

        Öğrenci Seher Beyhan da öğretmeni Buse Canat'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Öğretmenimizle beraber çok eğleniyoruz. Öğretmenimiz bizim için elinden geleni yapıyor." dedi.

        Muhammet Özhan da okulu çok sevdiğini belirterek, öğretmenleri sayesinde derslerin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

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