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        Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı

        Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:10
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        Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı
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        Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar kuvvetli karla yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.​​​​​​​

        Açıklamada yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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