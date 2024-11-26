Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar kuvvetli karla yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.​​​​​​​

Açıklamada yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.​​​​​​​