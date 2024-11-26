Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı
Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Siirt'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar kuvvetli karla yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.
Açıklamada yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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