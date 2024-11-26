Siirt'te karda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yağan kar ve tipi nedeniyle Eruh ilçesinin Demiremek, Dikboğaz ve Dağdöşü yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolda 2'si traktör toplam 15 araç ve içerisindeki vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.
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