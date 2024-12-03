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        "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi

        Dicle Elektrik çalışanlarının hazırladığı "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:01
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        "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi
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        Dicle Elektrik çalışanlarının hazırladığı "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan oyun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

        Enerji ve gıda israfına eğlenceli dille dikkati çeken oyun, engelli çocuklar ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, oyunun ardından yaptığı konuşmada, engelli bireylerin unutulmadığı bu tür etkinliklerin önemine değinerek, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Dicle Elektrik'e teşekkür etti.

        Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da katılımcılara teşekkür ederek, "Engelli bireylerin yaşamlarına değer katmak, toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün, burada gördüğümüz mutluluk, yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

        Oyunu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Dicle Elektrik İl Müdürü Ali İhsan Aydın ve DEPSAŞ Enerji İl Müdürü Hilmi Angigün de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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