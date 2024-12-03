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        Siirt'te Türk Kızılay engelli bireylerinin resim sergisi açıldı

        Türk Kızılay Siirt Şubesi Engelsiz Kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:13
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        Siirt'te Türk Kızılay engelli bireylerinin resim sergisi açıldı
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        Türk Kızılay Siirt Şubesi Engelsiz Kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, engelli bireylerin yaptığı ziyaret ve etkinlikleri konu alan fotoğraflar yer aldı.

        Vali Kemal Kızılkaya, açılışını yaptığı sergide, emeği geçenlere teşekkür etti, engelliler gününde güzel bir sergi hazırlandığını söyledi.

        Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyada ve dünyadaki tüm engellilerin gününü kutlayan Kızılkaya, engellileri desteklemeyi sürdüreceklerini, dertleriyle dertlenip meselelerine çözüm bulmak için her zaman yanlarında olacakların söyledi.

        Türk Kızılay Siirt Şubesi Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Engelliler günü nedeniyle açtığımız fotoğraf sergisi ilgi gördü. Sergideki amacımız engellerimizin yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmaktır. İyilik engel tanımız sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

        Vali Kızılkaya ve beraberindeki daha sonra sergiyi gezdi, engellilerle sohbet etti.​​​​​​​

        Sergiye Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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