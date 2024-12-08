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        Siirt'te bedensel engelli Bekir'in yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:12
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        Siirt'te bedensel engelli Bekir'in yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali gerçekleşti.

        Siirt'te yaşayan 23 yaşındaki Özdeniz, uçma hayalini geçen ay kentte faaliyet gösteren Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yetkilileriyle paylaştı.

        Kulüp yetkilileri, Özdeniz'in talebini Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve daha önce Siirt'te uçuş programları tertipleyen yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan'a iletti.

        Bunun üzerine Aslan, Özdeniz'in talebini yerine getirmek için kente geldi.

        Ailesi tarafından araçla uçuşların yapıldığı merkeze bağlı Doluharman köyü yakınlarındaki Fisken Tepesi'ne getirilen Özdeniz, tekerlekli sandalye ile getirildiği pistte kulüp yetkililerinin yardımıyla uçuşa hazırlandı.

        Özdeniz, pilot Aslan ile yaptığı ikili (tandem) uçuş ile yamaç paraşütü yapma hayalini gerçekleştirdi.

        - "İlk defa böyle bir şey gerçekleştirdim"

        Bekir Özdeniz, AA muhabirine, uzun zamandır hayalini kurduğu uçuşla güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

        Özdeniz, şöyle konuştu:

        "Bir süredir yamaç paraşütü etkinliklerini görüyordum. Bugün burada bunu deneyimledik. İlk defa böyle bir şey gerçekleştirdim. Bunun için mutlu ve heyecanlıyım. Bunu yapma amacım aslında engele meydan okumaktı. Bunun için bir farkındalık oluşturmak istedim."

        Türk Kızılay Siirt Şubesinin Engelsiz Kulüp bünyesinde gönüllü hizmetlerde de bulunduğunu dile getiren Özdeniz, engellilerle alanlarda sosyal ve kültürel çalışmalar gibi gönüllülük faaliyetlerinde de bulunduklarını kaydetti.

        Sosyal çalışmaların yanında yamaç paraşütüyle de ilgilendiğini ve yıllardır uçma hayali olduğunu dile getiren Özdeniz, şöyle dedi:

        "Siirt semalarından yere indik, uçuşumuzu yaptık. Pilotumuz gayet güzel bir uçuş gerçekleştirdi. Hayalimi gerçekleştirdiler. Havada çok adrenalin yaşadık. Bağırdık ve enerjimizi boşalttık, hava da gayet güzeldi. Her anını zihnimde kaydettim."

        - "En güzel ve keyifli uçuşlarımızdan biriydi"

        Yamaç paraşütü pilotu Aslan, Bekir'in talebini yerine getirmek için Antalya'dan Siirt'e geldiğini söyledi.

        Siirt'te 11 yıl önce başladığı yamaç paraşütüyle çok sayıda uçuş gerçekleştirmesine rağmen bugün farklı bir uçuş deneyimi yaşadığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

        "Bekir kardeşimizin hayalini öğrendiğim için buraya geldim. Kendisiyle uçuş gerçekleştirdik. En güzel ve keyifli uçuşlarımızdan biriydi. Bekir kardeşimizin de hayalini gerçekleştirdik. Siirt yamaç paraşütü açısından bölgenin en güzel şehirlerinden biri."

        Bekir Özdeniz'in babası Mehmet Ali Özdeniz de emeği geçenlere teşekkür ederek, oğlunun bu hayalinin gerçekleşmesinde duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Eşiyle oğlunun uçuşunu görmeye geldiklerini belirten Özdeniz, çocuğunun heyecanına ortak olduklarını söyledi.

        Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Nalbant da Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "İstikbal Göklerdedir Projesi" ile bugüne kadar çok sayıda kişiye ikili uçuş fırsatı sağladıklarını bildirdi.

        Özdeniz'in talebinin yerine getirildiğini belirten Nalbant, ilerleyen zamanlarda uçma imkanı bulamayan başta engelli bireyler olmak gençlere uçuş fırsatı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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