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        Siirt'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:01
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        Siirt'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen, kamyonet, tır ve yolcu otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi yol ayrımında çarpıştı.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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