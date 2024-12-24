Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kışlacık köyünde yaşayan ve rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen aile fertleri ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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