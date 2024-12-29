AK Parti Siirt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, kentte bir kurumun toplantı salonunda düzenlenen kongrede, gençlerle Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacak adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

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