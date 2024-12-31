Siirt'te motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta dün motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Harun Erkuş'un (17) cenazesi yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpekler de minibüsün önünde görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.