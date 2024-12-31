Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

        Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta dün motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Harun Erkuş'un (17) cenazesi yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpekler de minibüsün önünde görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta

        Benzer Haberler

        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye 24 bin 914 lira ceza verildi
        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye 24 bin 914 lira ceza verildi
        Kurtalan Kaymakamı Serin'den gazi Doğan'a ziyaret
        Kurtalan Kaymakamı Serin'den gazi Doğan'a ziyaret
        Siirt'te yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
        Siirt'te yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı...
        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı...
        Siirt'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Siirt'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı
        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı