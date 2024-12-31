Siirt'te motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Erkuş'un ailesi ve yakınları, Fethi Serin Camisi Taziyeevi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta dün motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Harun Erkuş'un (17) cenazesi yakınları tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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