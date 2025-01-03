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        Siirt'te öğretmenler ve üniversite öğrencileri köy okullarını güzelleştiriyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te farklı okullarda görev yapan bir grup gönüllü öğretmen ile Siirt Üniversitesinde okuyan gençler, eğitime katkı sunmak için bir araya gelerek boyadıkları okullara kütüphane, hobi, zeka ve müzik derslikleri kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:27
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        Siirt'te öğretmenler ve üniversite öğrencileri köy okullarını güzelleştiriyor
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te farklı okullarda görev yapan bir grup gönüllü öğretmen ile Siirt Üniversitesinde okuyan gençler, eğitime katkı sunmak için bir araya gelerek boyadıkları okullara kütüphane, hobi, zeka ve müzik derslikleri kazandırıyor.

        Siirtli öğretmen Muhammed Yusuf Özüş'ün girişimi, gönüllü öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla kentte "Sen de Bir Fidan Dik" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda bir araya gelen öğretmenler ve gençler, eğitime katkı sunmak için hayırseverlerin de desteğiyle merkez ve kırsalda okulları boyuyor.

        Gönüllülük esasıyla yürütülen bu iyilik hareketi sayesinde 8 yılda merkez ve kırsalda 20 okul boyandı, okullara 25 kütüphane, 2 hobi, 4 zeka ve müzik sınıfı kazandırıldı.

        Projeye katkı sunan bazı öğretmenler tayin nedeniyle, üniversite öğrencileri de mezun olup kentten ayrılsa da öğrencilerin yaşamına dokunan bu faaliyetler yeni gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.

        Ekiplerin bir durağı da öğretmenlerinden gelen talep üzerine Şirvan ilçesindeki Cevizli İlkokulu oldu.

        4'ü öğretmen 8 kişilik ekip ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 20 öğrencinin eğitim gördüğü birleştirilmiş tek dersliği yenilemek için kolları sıvadı.

        Duvarları, sıraları boyayan öğretmenler ve üniversiteli gençler, soba etrafında velilerin ikram ettiği çayın yudumlandığı kısa bir molanın ardından temizledikleri okulu öğrencilerin eğitimine hazır hale getirdi.

        - "Bu mutluluğu öğrencilerimizle yaşamak istiyoruz"

        Proje koordinatörü ve okul öncesi öğretmeni Muhammed Yusuf Özüş, AA muhabirine, öğretmenler ve üniversiteli gençlerle sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldiklerini söyledi.

        Proje sayesinde bugüne kadar merkez ve ilçelerdeki okullarda 25 kütüphane, 2 hobi, 4 zeka ve müzik sınıfı oluşturduklarını belirten Özüş, 20 okulu boyayarak öğrencilere güzel bir ortam sunduklarını ifade etti.

        Özüş, bunun yanı sıra yaklaşık yüzlerce çocuğa da bot, mont ve kırtasiye desteği sağladıklarını ifade ederek, okullara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        ​​​​​​​Eğitime katkı sağlamayı, öğrenciler için bir şeyler yapmayı amaçladıklarını aktaran Özüş, "Köy okullarını biraz daha yenileyip eğitim ve öğretime daha iyi bir şekilde hazırlamak istedik. Bu bölgede bütün köy okullarımıza gidip bu mutluluğu öğrencilerimizle yaşamak istiyoruz. 3-4 haftada bir köy okullarımıza ziyaretlerde bulunup bu tür faaliyetler düzenliyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Öğretmen sadece sınıfta değil her yerdedir." dedi.

        - "Burada olmaktan çok mutluyum"

        Çalışmaya katkı sunan İnkapı İlkokulu okul öncesi öğretmeni Büşra Bakırcı da ilçelerde ve kırsalda köy okullarını boyayarak öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

        Öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini anlatan Bakırcı, okulları boyamanın yanı sıra temizliğini de yaptıklarını belirtti.

        Sınıfları el birliğiyle yenilediklerini ifade eden Bakırcı, "Burada olmaktan çok mutluyum. Duvarların yanı sıra masa ve sıraları da boyuyoruz. Herkes fırçalarla sınıfı boyarken veliler de bize çay ikram etti. Sınıfların çocuklar için daha temiz ve düzenli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Hira Subaşı ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar umarım beğenirler." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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