Siirt'te köy yollarında tuzlama çalışması yapıldı

Tuzlanan yolda daha güvenli bir ulaşım sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, yoğun buzlanmanın olduğu Dikboğaz bölgesindeki yolda çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.