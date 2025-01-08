Siirt'te köy yollarında tuzlama çalışması yapıldı
SİİRT('AA)- Siirt'in Eruh ilçesinde köy yollarında tuzlama çalışmaları yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, yoğun buzlanmanın olduğu Dikboğaz bölgesindeki yolda çalışma başlattı.
Tuzlanan yolda daha güvenli bir ulaşım sağlandı.
Açıklamada, karla mücadele kapsamında kapalı köy yolunun bulunmadığı, buzlanma görülen köy yollarında düzenli tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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