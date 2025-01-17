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        Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Atalay'dan EPDK düzenlemesine ilişkin değerlendirme:

        Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketici hizmetlerindeki yeni düzenlemelerine ilişkin, "EPDK'nin yeni düzenlemesinin, kayıt dışı ve kaçak elektrik tüketimine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:12
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        Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Atalay'dan EPDK düzenlemesine ilişkin değerlendirme:
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        Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketici hizmetlerindeki yeni düzenlemelerine ilişkin, "EPDK'nin yeni düzenlemesinin, kayıt dışı ve kaçak elektrik tüketimine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, EPDK'nin elektrik tüketici hizmetlerine getirdiği yeni düzenlemelerin kaçak elektrik tespitine yönelik yeni bilgi akış kanallarını ve teknolojik yöntemlerin devreye alınmasına imkan tanıdığını belirtti.

        Şirket olarak 2013'ten bu yana altyapı yatırımları ve teknoloji destekli çalışmalarıyla kayıp kaçak oranını yüzde 76'dan yüzde 37'ye düşürdüklerini bildiren Atalay, abone sayısını yüzde 70 artırdıklarını, buna rağmen tüketilen enerjiyi aynı seviyelerde tuttuklarını aktardı.

        "EPDK'nin yeni düzenlemesinin, kayıt dışı ve kaçak elektrik tüketimine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullanan Atalay, yeni düzenlemelerin kaçak elektrik tespiti için sahaya girilmesinin engellenmesi halinde, kaçak tespit ve tahakkuk işlemleri için dağıtım şebekesinde kullanılan uzaktan okuma ve izleme sistemi gibi teknolojik imkanların kullanılabilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

        Atalay, şunları kaydetti:

        "Ayrıca mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin elektriği, dış müdahaleye imkan vermeyen bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek. Şirketimiz geniş altyapı yatırımları, AR-GE ve teknoloji odaklı çalışmaları ile sektöründe öne çıkıyor. Dicle Elektrik olarak elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik tespit çalışmalarında teknoloji entegrasyonunu daha yoğun şekilde yapabilmesinin önünü açan bu düzenlemeden son derece memnunuz."

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