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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:56
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Mustafa S'nin kullandığı 28 RA 133 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan Çevre Yolu kavşağında Kaan N. idaresindeki 06 DG 7509 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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