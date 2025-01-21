Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ve Pervari ilçelerindeki muhtarlarla buluştu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, Valilik konferans salonunda düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

Köylerin ulaşım, altyapı, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, 2025 yılı köy yatırımları ve hedefleri değerlendirildi.

Paylaşımda açıklamasına yer verilen Vali Kızılkaya, Siirt'in kalkınması ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.​​​​​​​

Muhtarların köylerine ilişkin sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Kızılkaya, çözüm için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi ve çözüm odaklı iş birliğinin önemine vurgu yaptı.