Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza anı kamerada

        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarparak devrildiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza anı kamerada
        ABONE OL

        Siirt'te otomobilin park halindeki araca çarparak devrildiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.Z.E'nin kullandığı 56 AAZ 608 plakalı otomobil, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi
        Siirt'te kaçak avlanan 2 kişiye toplam 26 bin 30 lira ceza verildi
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        AK Parti'li İleri, Siirt'te partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li İleri, Siirt'te partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: