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        Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:35
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        Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Siirt-Kurtalan kara yolu Başur Köprüsünde, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobillerdeki 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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