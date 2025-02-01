Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Siirt-Kurtalan kara yolu Başur Köprüsünde, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobillerdeki 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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