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        Siirt Valiliğinden emniyet personeline yönelik saldırı hakkında açıklama:

        Siirt Valiliği, "polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:54
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        Siirt Valiliğinden emniyet personeline yönelik saldırı hakkında açıklama:
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        Siirt Valiliği, "polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında, "Siirt'te polislerin kayyumu protesto eden halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" şeklindeki haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Ocak'ta 20.50 sıralarında Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasa dışı gösteri düzenlediğini tespit ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grubun, ekiplere yönelik güçlendirilmiş torpil ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunduğu, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldırı sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanmış, her iki personelimiz Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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