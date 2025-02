MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, köyleri ziyaret etti

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Şirvan ilçesindeki bazı köylere ziyarette bulundu.

Tükenmez, beraberinde terörle mücadelede gazi olan Burhan Yeyrek ve partililerle ilçeye bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Tükenmez, talep ve sorunları dinledi.

Bölgede görev başındaki güvenlik korucularını da ziyaret eden Tükenmez, onlarla bir süre sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Tükenmez, Şirvan ilçesinin her zaman devletin yanında yer aldığını belirterek, "Canıyla, kanıyla, malıyla her türlü bedeli ödemiş Şirvan ilçemizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve köy halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Sadece seçim dönemi değil her zaman Şirvan ilçemiz ve köylerimizin emirlerine amadeyiz." dedi.