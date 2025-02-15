Siirt'te 86 derslikli 5 okul ile öğretmenevi inşa edilecek

Toplam yatırım bedelinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu aktaran dile getiren Kızılkaya, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, AK Parti Siirt Milletvekilli Mervan Gül'e ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan'a teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın girişimleriyle Siirt'e eğitim yatırımları kazandırılıyor.

Siirt'te 86 derslikli 5 okul ile 120 yataklı öğretmenevi inşa edilecek.

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