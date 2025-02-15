Siirt bal üretiminde ülkede ilk 5'e yükseldi
Siirt'in bal üretiminde Türkiye'de ilk 5'e, arılı kovanda ise ilk 10'a yükseldiği bildirildi.
Siirt'in bal üretiminde Türkiye'de ilk 5'e, arılı kovanda ise ilk 10'a yükseldiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre Siirt'in arıcılık sektöründe önemli bir başarıya imza attığı belirtildi.
Siirt'in, bal üretiminde 3 bin 48 ton ile 5'inci sıraya, 227 bin 97 arılı kovan ile de 10'uncu sıraya yükseldiği ifade edilen açıklamada, bundan sonraki süreçte Türkiye'de ilk 3'e girmenin ve Pervari balının marka değerinin dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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