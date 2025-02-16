Şal şepik kumaş usta ellerde yeni tasarımlara dönüştü

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Güneydoğu'ya özgü, doğal tiftikten üretilen tescilli şal şepik kumaş, Siirtli ustaların elinde farklı tasarımlara dönüşüyor.

Yazın serin, kışın sıcak tutması dolayısıyla dört mevsim tercih edilen, Türk Patent ve Marka Kurumunca iki yıl önce coğrafi işaretle tescillenen şal şepik kumaşın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde 6 ay önce "Şal Şepik Dokuma Atölyesi" kuruldu.

Atölyede bu dokuma sanatını yaşatan 6 erkek usta, saf tiftikten hazırlanan iplikleri kök boya ile renklendirdikten sonra tezgahlarda elle dokuyarak kumaş haline getiriyor.

Ardından bu kumaşlar, kadın ustalar tarafından şık tasarımlara dönüştürülüyor.

Bugünün modasına uyarlanan bu kumaştan erkek ve kadın giysileri ile çanta, kravat ve dekoratif yakalar gibi aksesuarlar üretiliyor.

- "Şık tasarımlarla bu kumaşı günümüze entegre ediyoruz"

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, AA muhabirine, Mezopotamya'nın kadim dokuması olan şal şepik kumaşın Enstitü öncülüğünde yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Kumaşın gelecek nesillere aktarılması için titizlikle korunduğunu ifade eden Bobuş, "Şal şepik dokuması, köklü bir geçmişe sahip kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Siirt'te bu zanaat yüzyıllar boyunca devam etmiş ve halen yaşatılmaya çalışılıyor. Şal şepik kumaşın geçmişinin kayıtlara göre 15. yüzyıla dayandığı biliniyor." dedi.

Siirt'in kültürel zenginliğini muhafaza ederek geleceğe taşımayı bir vazife olarak gördüklerini belirten Bobuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da bu kumaşa özel ilgi gösterdiklerini söyledi.

Bobuş, şunları kaydetti:

"Şık tasarımlarla bu kumaşı günümüze entegre ediyoruz. Kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğine sahip olması ve ayrıca 50 yılı aşkın süre geçse de kumaşın bozulmaması bu dokumayı özel kılmakta."