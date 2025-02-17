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        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerin bakım ve temizliğini yaptı

        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerde bakım ve temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:32
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        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerin bakım ve temizliğini yaptı
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        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerde bakım ve temizlik yaptı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca öncülüğündeki "Denetimli Serbestlik Kütüphanelerin Yanında Projesi" kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle denetim gören 15 hükümlü ve yükümlü, İl Halk Kütüphanesi, 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi, İbrahim Hakkı Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, desteklerinden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, yapılan çalışmayla kütüphanelerin daha hijyenik bir ortamda hizmet vermeye başladığını söyledi.

        Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman da hükümlülerin topluma uyumunu kolaylaştırmak, kamuya verdiği zararı telafi etmek ve sosyalleşmeleri amacıyla böyle bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.​​​​​​​

        Kütüphanelerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını belirten Tanışman, emeği geçen ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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        Galeri

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