Siirt'te çocuklar aileleriyle karın keyfini çıkardı
Siirt'te karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle kaydı.
Siirt'te karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle kaydı.
Kentte geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla her yer beyaza büründü.
Tillo ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle karda kaydı.
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