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        Siirt'te çocuklar aileleriyle karın keyfini çıkardı

        Siirt'te karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:56
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        Siirt'te çocuklar aileleriyle karın keyfini çıkardı
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        Siirt'te karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle kaydı.

        Kentte geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla her yer beyaza büründü.

        Tillo ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, aileleriyle naylon poşet ve leğenlerle karda kaydı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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