Siirt'te anneler bilgi yarışmasında yarıştı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen "Çocuğumu Tanıyorum" bilgi yarışmasında anneler yarıştı.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 4 sınıftan dörder öğrenci annesi katıldı.

Okul müdürü Ahmet Kılıç, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, etkinliğin aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

"Yarışma, sadece bir bilgi yarışması değil aynı zamanda çocuklarımızı anlama, onların ilgi alanlarını, düşüncelerini ve hayallerini keşfetme fırsatıdır. Eminim ki bugün vereceğiniz cevaplarla hem eğlenecek hem de çocuğunuz hakkında yeni şeyler öğreneceksiniz." diyen Kılıç, annelere başarılar diledi.

Yarışmada, birinci olan annelere çeşitli hediyeler verildi.